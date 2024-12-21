SuperJob: зарплатные максимумы курьеров в декабре «взлетят в небеса»

Водители-курьеры в декабре в Москве могут заработать до 250 тысяч рублей, что близко к среднему уровню зарплат врачей частных клиник, в декабре зарплатные максимумы «могут взлететь в небеса». Об этом говорится в исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу aif.ru.
За текущий год в столице средняя зарплата пеших курьеров, доставщиков на самокатах и велосипедах выросла на 14%, с 70 до 80 тысяч рублей, автокурьеров — на 10%, со 100 до 110 тысяч рублей.
«Зарплатный максимум пешего курьера на полную занятость при условии выполнения большого числа заказов в ноябре достигал 140 тысяч рублей в месяц, водителя-курьера — 220 тысяч рублей. В прошлом году в декабре работодатели практиковали повышение зарплатных предложений: рыночные средние выросли примерно на 10—15%. Сейчас прирост уже на уровне 15—25%, а зарплатные максимумы, похоже, взлетят в небеса», — говорится в исследовании.
В декабре ожидается, что водитель-курьер сможет заработать до 250 тысяч рублей, а пеший — до 160 тысяч рублей.
«Зарплата автокурьеров уже ближе к медианному заработку врачей (и это при том, что уровни ответственности доставщиков и докторов просто несравнимы)», — заключили в Superjob.
Ранее глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров выразил мнение, что курьер не должен зарабатывать в три-пять раз больше, чем учитель.