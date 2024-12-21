SuperJob: зарплатные максимумы курьеров в декабре «взлетят в небеса»

«Зарплатный максимум пешего курьера на полную занятость при условии выполнения большого числа заказов в ноябре достигал 140 тысяч рублей в месяц, водителя-курьера — 220 тысяч рублей. В прошлом году в декабре работодатели практиковали повышение зарплатных предложений: рыночные средние выросли примерно на 10—15%. Сейчас прирост уже на уровне 15—25%, а зарплатные максимумы, похоже, взлетят в небеса», — говорится в исследовании.