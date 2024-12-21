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УФАС будет наказывать хабаровские магазины за наценки перед Новым годом

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю направило уведомления местным торговым сетям, чтобы они не повышали цены на продовольственные и непродовольственные товары без оснований в преддверии Нового года.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольное управление запросило от торговых организаций оперативное информирование о любых изменениях цен, в том числе от поставщиков и перевозчиков. Важно, чтобы магазины сообщали УФАС, если им поступят уведомления о повышении отпускных цен на товары или увеличении стоимости логистических и других услуг, связанных с продажей товаров, в течение трех дней с момента получения такой информации.

В УФАС подчеркнули, что контроль за ценами особенно важен в период повышенного спроса, который приходится на праздничные дни. Это помогает обеспечить доступность товаров и защищает интересы покупателей. В случае обнаружения признаков недобросовестных действий со стороны розничных или оптовых организаций, антимонопольная служба готова принять меры и пресекать такие нарушения.