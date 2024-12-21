В Перми расселили еще три аварийных дома

В аварийном доме на улице Пихтовой, 28 располагалось 11 жилых помещений, общая площадь которых составляла 412 квадратных метров. Там проживали 30 человек. В доме на улице Докучаева, 10 — 8 жилых помещений, общая площадь — 333,9 квадратных метров, проживающих — 27 человек. В аварийном многоквартирном доме по улице Блочной, 1 располагалось 2 жилых помещения, общей площадью 69,1 квадратный метр. В них проживали 5 человек.