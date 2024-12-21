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В Крыму завершают ремонт моста через Северо-Крымский канал

В Крыму специалисты завершают ремонт моста через Северо-Крымский канал на дороге Нижнегорский — Лиственное.

Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

По данным ведомства, длина объекта составляет 28,5 метра. Дорожные рабочие завершают монтаж фасок на бетонных элементах, установку цоколей бортиков, перильных ограждений, нанесение праймера и укладку материала «техноэластмост».

Кроме того, в рамках следующего этапа будут восстановлены опоры, обновлена система водоотведения и уложено асфальтобетонное покрытие.

Ранее сообщалось, что в Керчи открыли обновленный подъезд к станции Керчь-Южная. В ходе работ специалисты построили подъезд к железнодорожной станции с разворотным кольцом и обустроили парковки для общественного и коммерческого транспорта.