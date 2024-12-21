В Крыму завершают ремонт моста через Северо-Крымский канал

Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
По данным ведомства, длина объекта составляет 28,5 метра. Дорожные рабочие завершают монтаж фасок на бетонных элементах, установку цоколей бортиков, перильных ограждений, нанесение праймера и укладку материала «техноэластмост».
Кроме того, в рамках следующего этапа будут восстановлены опоры, обновлена система водоотведения и уложено асфальтобетонное покрытие.
Ранее сообщалось, что в Керчи открыли обновленный подъезд к станции Керчь-Южная. В ходе работ специалисты построили подъезд к железнодорожной станции с разворотным кольцом и обустроили парковки для общественного и коммерческого транспорта.