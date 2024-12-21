ЕАЭС-Китай: перспективы сотрудничества в таможенной сфере

Стороны обсудили вопросы налаживания информационного обмена, развития цифровой таможни, внедрения современных технологий. Особое внимание уделено интеллектуальной таможне, применению навигационных пломб и механизма «единого окна». Отдельно обсуждены перспективы развития таможенной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик, бесшовного транзита в рамках сотрудничества ЕАЭС и Китайской Народной Республики. Рассмотрены возможные подходы к выявлению причин и минимизации расхождений статистических данных в торговле.
«Китай является важнейшим торговым партнером стран ЕАЭС. Выстраивание конструктивного взаимовыгодного сотрудничества между Союзом и Китаем представляет приоритетный интерес для Евразийской экономической комиссии» Руслан Давыдов.
Участники встречи подтвердили взаимное стремление к расширению обмена опытом, проведению совместных обучающих мероприятий и семинаров с участием представителей ЕЭК, таможенных служб государств — членов ЕАЭС и Главного таможенного управления КНР.
«Использование новых цифровых технологий на основе современной нормативно-правовой базы позволит существенно упростить процедуры торговли, обеспечить бесшовное перемещение товаров по транзитным коридорам “Восток-Запад” и “Север-Юг”, в том числе в рамках продвижения китайской инициативы “Один пояс, один путь” и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом» Руслан Давыдов.
Стороны договорились проработать проведение в первом квартале 2025 года заседания Подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, а также развитие контактов в других форматах.
Доля Китая в поставках товаров на территорию стран ЕАЭС в 2024 году составила около 45%.