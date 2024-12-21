ЕАЭС-Китай: перспективы сотрудничества в таможенной сфере

«Использование новых цифровых технологий на основе современной нормативно-правовой базы позволит существенно упростить процедуры торговли, обеспечить бесшовное перемещение товаров по транзитным коридорам “Восток-Запад” и “Север-Юг”, в том числе в рамках продвижения китайской инициативы “Один пояс, один путь” и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом» Руслан Давыдов.