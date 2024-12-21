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Пять школ, построенных по концессии, введут в эксплуатацию в Петербурге

Учебные заведения оборудованы всем необходимым для школьников.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 20 декабря, Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти общеобразовательных школ. Построили учебные заведения по концессионным соглашениям, рассказали в пресс-службе ведомства.

— Открытие новой школы — это знаковое событие для каждого района и важный этап в развитии образовательной инфраструктуры города, — отметили в Госстройнадзоре.

Так, новые школы открылись по следующим адресам:

— Морская набережная, дом 5, на 1375 мест, — поселок. Парголово, Толубеевский проезд, дом 18, на 550 мест — проспект Патриотов, дом 20, на 1100 мест, — Русановская улица, дом 18, корпус 5, — на 1375 мест, корпус 2, на 550 мест, — город Пушкин, Камероновская улица, дом 10, корпус 2, на 550 мест.

Каждое веденное учебное заведение оборудовано всех необходимым для учебы и развития детей, а именно просторными классами, спортивными залами с бассейнами, библиотеки, классы для занятия искусством. Все это способствует всестороннему развитию подростков.

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