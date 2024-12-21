В Воронеже частично закроют дорогу на Остужевском кольце

На Остужевском кольце в Воронеже в ночь на воскресенье, 22 декабря, будет частично перекрыта дорога для движения автотранспорта. Об этом предупредили водителей в городском управлении дорожного хозяйства.
Ограничения временные. Их установят всего на 40 минут. В это время специалисты будут проводить работы по возведению эстакады. Перекроют участок с Ленинского проспекта в сторону Чернавского моста. Автомобилисты не смогут по нему проехать с 02.00 до 02.40.
Напомним, ранее этот участок уже закрывали для проезда в ноябре из-за монтажа балок пролетных строений будущей эстакады через Ленинский проспект. Запрет действовал две ночи.