В Воронеже частично закроют дорогу на Остужевском кольце

Ограничения временные. Их установят всего на 40 минут. В это время специалисты будут проводить работы по возведению эстакады. Перекроют участок с Ленинского проспекта в сторону Чернавского моста. Автомобилисты не смогут по нему проехать с 02.00 до 02.40.