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В Воронеже частично закроют дорогу на Остужевском кольце

Ограничение введут ночью в воскресенье на 40 минут.

Источник: Комсомольская правда

На Остужевском кольце в Воронеже в ночь на воскресенье, 22 декабря, будет частично перекрыта дорога для движения автотранспорта. Об этом предупредили водителей в городском управлении дорожного хозяйства.

Ограничения временные. Их установят всего на 40 минут. В это время специалисты будут проводить работы по возведению эстакады. Перекроют участок с Ленинского проспекта в сторону Чернавского моста. Автомобилисты не смогут по нему проехать с 02.00 до 02.40.

Напомним, ранее этот участок уже закрывали для проезда в ноябре из-за монтажа балок пролетных строений будущей эстакады через Ленинский проспект. Запрет действовал две ночи.