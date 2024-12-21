В Петербурге подорожает проезд в общественном транспорте

Как сообщили в городском комитете по тарифам, с нового года при оплате самым популярным у горожан способом — смарт-картой «Подорожник» — стоимость проезда на наземном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) составит 51 рубль (в настоящее время — 44 рубля), а в метрополитене — 56 рублей (в настоящее время — 49 рублей).
Стоимость проезда по разовому тарифу в наземном транспорте Петербурга составит 75 рублей, в метрополитене — 81 рубль. По данным комитета, разовыми билетами в наземном транспорте или жетонами в метро оплачивают проезд всего 1,5% пассажиров.
«В пригородных электропоездах стоимость проезда также изменится: за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки по тарифу “Стандарт” она составит 48,60 ₽, по тарифу “Ласточка” — 58 ₽ Каждый последующий километр будет стоить 2,43 ₽ и 2,90 ₽ соответственно», — говорится в сообщении комитета по тарифам.
Добавим, что в 2024 году стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга не изменялась и оставалась на уровне 2023 года.