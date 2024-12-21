В Петербурге подорожает проезд в общественном транспорте

Как сообщили в городском комитете по тарифам, с нового года при оплате самым популярным у горожан способом — смарт-картой «Подорожник» — стоимость проезда на наземном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) составит 51 рубль (в настоящее время — 44 рубля), а в метрополитене — 56 рублей (в настоящее время — 49 рублей).