Ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре

Как сообщало информагентство ранее, 20 декабря на Пушкинской площади начала свою работу Рождественская ярмарка (6+). Жители и гости города могут приобрести новогодние сувениры и свежие продукты. Торговый ряд будет действовать ежедневно с 10.00 до 23.00 до 12 января.