Ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре

В Краснодаре заработали ярмарки выходного дня (12+). На рынках, которые работают с 8.00 до 15.00, можно приобрести фермерское мясо, рыбу, сладости, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации крайцентра.
Торговые точки действуют по следующим адресам:
- ул. Архитектора Ишунина, 7/1;
- ул. Уральская, 170/7;
- ул. Евдокии Бершанской, 216/1;
- ул. Героя Яцкова, 11;
- ул. Дзержинского, 213;
- ул. Каляева, 198;
- ул. Бургасская, 31/1;
- ул. Одесская, 48;
- ул. Восточно-Кругликовская, 26;
- пр-т Чекистов, 9;
- ул. Длинная, 135−137/1/ул. Красноармейская, 106/1.
На рынках организаторы следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Также обеспечивается контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы.
Как сообщало информагентство ранее, 20 декабря на Пушкинской площади начала свою работу Рождественская ярмарка (6+). Жители и гости города могут приобрести новогодние сувениры и свежие продукты. Торговый ряд будет действовать ежедневно с 10.00 до 23.00 до 12 января.