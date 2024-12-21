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Ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре

Жители и гости города отправились за свежими продуктами от местного производителя.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре заработали ярмарки выходного дня (12+). На рынках, которые работают с 8.00 до 15.00, можно приобрести фермерское мясо, рыбу, сладости, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации крайцентра.

Торговые точки действуют по следующим адресам:

  • ул. Архитектора Ишунина, 7/1;
  • ул. Уральская, 170/7;
  • ул. Евдокии Бершанской, 216/1;
  • ул. Героя Яцкова, 11;
  • ул. Дзержинского, 213;
  • ул. Каляева, 198;
  • ул. Бургасская, 31/1;
  • ул. Одесская, 48;
  • ул. Восточно-Кругликовская, 26;
  • пр-т Чекистов, 9;
  • ул. Длинная, 135−137/1/ул. Красноармейская, 106/1.

На рынках организаторы следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Также обеспечивается контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы.

Как сообщало информагентство ранее, 20 декабря на Пушкинской площади начала свою работу Рождественская ярмарка (6+). Жители и гости города могут приобрести новогодние сувениры и свежие продукты. Торговый ряд будет действовать ежедневно с 10.00 до 23.00 до 12 января.

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