Владимир Ефимов: Дома по программе реновации оснастят лифтами московского производства

Фонд реновации выступает гарантом соблюдения стандартов программы реновации и контролирует реализацию проекта на всех этапах. Заключенные контракты позволят обеспечить гарантированные поставки высококачественного и современного серийного лифтового оборудования, а также получить техническую поддержку по монтажу, пусконаладке и эксплуатации лифтового оборудования. Инвесторы, в свою очередь, смогут построить или модернизировать столичные производства и создать новые рабочие места.