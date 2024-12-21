Владимир Ефимов: Дома по программе реновации оснастят лифтами московского производства

Фонд реновации выступает гарантом соблюдения стандартов программы реновации и контролирует реализацию проекта на всех этапах. Заключенные контракты позволят обеспечить гарантированные поставки высококачественного и современного серийного лифтового оборудования, а также получить техническую поддержку по монтажу, пусконаладке и эксплуатации лифтового оборудования. Инвесторы, в свою очередь, смогут построить или модернизировать столичные производства и создать новые рабочие места.
— Победители двух конкурсов — флагманские столичные производства АО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод». В рамках контрактов предприятия обязуются в течение трех лет создать или модернизировать специализированное производство на территории Москвы. Фактический общий объем инвестиций должен составить не менее 100 миллионов рублей в каждую производственную площадку, — рассказал Владимир Ефимов.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно привлекает инвесторов в строительную сферу. Офсетные контракты позволяют гарантированно получать важные для города и его жителей оборудование и продукцию.
— В Москве промышленность идет рука об руку с населением, город предлагает жителям самые высокотехнологичные решения. В рамках офсетных контрактов, заключенных в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина, Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы проведут масштабную модернизацию производств, построят новые корпуса и оснастят предприятия современным оборудованием, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Офсеты с Фондом реновации заключаются впервые в России.
— Реализация контрактов позволит гарантировать высокие стандарты производства и обслуживания лифтового оборудования в течение всего срока реализации программы реновации. В рамках обязательств Фонд реновации обязуется в течение 10 лет обеспечить спрос на оборудование, изготовленное на модернизируемом производстве, поручив при возведении объектов программы реновации закупать у инвесторов оборудование общим объемом не менее 1,2 миллиарда рублей, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.