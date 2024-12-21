Вклад России и Монголии в легкую промышленность ЕАЭС — новые проекты

Об этом сообщает Минприроды РФ по итогам российско-монгольской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Россия также готова поставить Монголии порядка 150 тысяч тонн древесные топливные брикеты для отопления в Улан-Баторе, что могло бы улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в монгольской столице.
«Это экологически чистый вид топлива. Прорабатываем реализацию пилотного проекта на примере отопления одного из юрточных микрорайонов Улан-Батора и одного из аймачных центров в зимний период 2024—2025 года».
К слову, сотрудничество Монголии со странами ЕАЭС активно развивается. Монголия без пошлин экспортирует 375 видов товаров на рынки членов Союза. В ближайшем будущем страна также планирует вступить в зону свободной торговли ЕАЭС.