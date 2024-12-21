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Вклад России и Монголии в легкую промышленность ЕАЭС — новые проекты

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Монгольская и российская компании запустят совместные проекты по переработке кашемира и поставку на рынки стран ЕАЭС около двух тысяч тонн пряжи и одного миллиона погонных метров тканей в год.

Источник: Sputnik.uz

Об этом сообщает Минприроды РФ по итогам российско-монгольской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Россия также готова поставить Монголии порядка 150 тысяч тонн древесные топливные брикеты для отопления в Улан-Баторе, что могло бы улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в монгольской столице.

«Это экологически чистый вид топлива. Прорабатываем реализацию пилотного проекта на примере отопления одного из юрточных микрорайонов Улан-Батора и одного из аймачных центров в зимний период 2024—2025 года».

поделился планами министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

К слову, сотрудничество Монголии со странами ЕАЭС активно развивается. Монголия без пошлин экспортирует 375 видов товаров на рынки членов Союза. В ближайшем будущем страна также планирует вступить в зону свободной торговли ЕАЭС.

экономика
ЕАЭС