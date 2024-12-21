Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вагоны эвакуировали всю ночь: в Калининграде перестали ходить трамваи по Советскому проспекту и Фестивальной Аллее

Сроки восстановления не называются.

В Калининграде после схода трамвая с рельсов в Центральном районе, вагоны перестали ходить по Советскому проспекту и Фестивальной Аллеe. Инцидент случился накануне, 20 декабря, но движение не восстановлено.

Электротранспорт № 5 временно перенаправлено с Черняховского до конечной станции «Парк “Центральный”. Исключено движение по проспекту Советскому, ул. Фестивальной аллеи. Сроки восстановления не сообщаются.

Накануне вагон сошёл с рельсов на участке между Коммунальной и Каштановой аллеей из-за технической неисправности путей. Застрявшие вагоны со стороны Бассейной эвакуировали всю ночь.