В Красноярском крае с 2025 года вводится туристический налог. Об этом сообщает ТАСС.
Закон о туристическом сборе подписал президент России Владимир Путин 12 июля 2024 года. Его размер и порядок сбора определяют муниципалитеты. Средства направят на улучшение и развитие инфраструктуры, благоустройство
Туристический налог будет действовать в 55 регионах России, в том числе и в Красноярском крае. Рощинский сельсовет Уярского района первым подключился к этой инициативе.
Налог будет уплачиваться за проживание в гостиницах, отелях
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
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