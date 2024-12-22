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В Красноярском крае с 2025 года вводится туристический налог

Средства от сборов пойдут на развитие инфраструктуры.

Источник: ТАСС

В Красноярском крае с 2025 года вводится туристический налог. Об этом сообщает ТАСС.

Закон о туристическом сборе подписал президент России Владимир Путин 12 июля 2024 года. Его размер и порядок сбора определяют муниципалитеты. Средства направят на улучшение и развитие инфраструктуры, благоустройство и т. п.

Туристический налог будет действовать в 55 регионах России, в том числе и в Красноярском крае. Рощинский сельсовет Уярского района первым подключился к этой инициативе.

Налог будет уплачиваться за проживание в гостиницах, отелях и т. п. Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что на Таймыре открыли визит-центр с настоящими чумами.

налоги
туризм и отдых