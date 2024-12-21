Медведева: гражданам Молдовы нужно готовиться к тяжелой зиме

Высокие цены на энергоресурсы ежемесячно бьют по кошелькам граждан Молдовы, а компенсации, которыми бахвалятся в PAS, даже на одну треть не покрывают коммунальные услуги. Представители нынешней власти умеют только загонять страну в долговую яму. Об этом рассказала в беседе со Sputnik Молдова председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.