Медведева: гражданам Молдовы нужно готовиться к тяжелой зиме

Высокие цены на энергоресурсы ежемесячно бьют по кошелькам граждан Молдовы, а компенсации, которыми бахвалятся в PAS, даже на одну треть не покрывают коммунальные услуги. Представители нынешней власти умеют только загонять страну в долговую яму. Об этом рассказала в беседе со Sputnik Молдова председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.
«Политика нынешнего руководства направлена исключительно на разрушение и на антисоциальную политику. Нынешняя власть не способна решить энергетические вопросы, которые сегодня остро стоят перед всеми гражданами Республики Молдова», — отметила Медведева.
Она считает, что за четыре года правления представители правящей партии показали полное отсутствие компетентности и умения решать проблемы, связанные с энергетическими и экономическими кризисами.
«За это время PAS научилась только прибегать к практике популизма и отстаивать интересы своих партийных партнеров, но не граждан Республики Молдова», — подытожила активистка.
Напомним, Министерство труда и социальной защиты начало выплаты компенсации потребителям за использованные в ноябре энергоносители. Размер компенсации составит от 300 до 800 леев (16−42 евро). Бюджет компенсаций за ноябрь в целом составил 334 миллиона леев. Мизерные суммы выплат вызвали возмущение граждан страны, которые выразили свое негодование в соцсетях.