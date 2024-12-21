В Беларусь возобновлены поставки российской нефти

Агентство Reuters ранее сообщало, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлена с 19 декабря из-за технических проблем. В концерне «Белнефтехим» корреспондента БЕЛТА накануне, 20 декабря, проинформировали, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы смогли продолжить стабильную работу за счет созданных запасов углеводородного сырья, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт.