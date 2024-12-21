Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларусь возобновлены поставки российской нефти

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня возобновлено поступление нефти из России. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» работает в штатном режиме, рассказали корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Источник: БЕЛТА

Агентство Reuters ранее сообщало, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлена с 19 декабря из-за технических проблем. В концерне «Белнефтехим» корреспондента БЕЛТА накануне, 20 декабря, проинформировали, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы смогли продолжить стабильную работу за счет созданных запасов углеводородного сырья, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Сегодня, по информации ОАО «Гомельтранснефть Дружба», поступление нефти из России было возобновлено.

экономика
энергетика
нефть