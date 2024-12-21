Елена Дятлова — о старте работ в Каштановом парке: «В 2025−26 годах закончим»

«Мы говорили о том, что мы заходим на Каштановый парк в этом году, — заметила Дятлова во время пятничного выезда в парк Гагарина. — Продолжим мы его благоустраивать в 2025 году. Денежные средства на благоустройство Каштанового парка заложены. И мы те обещания, которые брали с собой, будем исполнять. На следующий год мы определились по территориям, которые у нас обязательно войдут в благоустройство. Мы будем его делать поэтапно».