Жителей Молдовы ждёт не только холод, но и голод: После повышения тарифов на электроэнергию подорожают все товары первой необходимости

По мнению экс-министра экономики Октавиана Калмыка, рост тарифа на электроэнергию приведет к неизбежному росту стоимости товаров и услуг, потому что «вся наша экономика очень энергоемкая».
«Это все по цепочке отразится на любом товаре. В зависимости от того, какая доля электроэнергии в себестоимости товара, рост будет, минимум, 10−15%. На всё», — заявил Калмык в эфире «De Facto с Людмилой Бельченковой» на GRT.
Эксперт подчеркнул, что тенденции роста цен на товары наблюдается и на Украине, а учитывая, что Молдова очень много импортирует из соседней страны, это отразится и на внутреннем рынке.
«Там уже объявили рост на все основные товары агро-промышленного комплекса на 5−15%. У нас ниша дешевых товаров импортируется из Украины: это молочная и мясная продукция. Поэтому их рост товаров неизбежно, по цепочке затронет интересы наших производителей, и они тоже поднимут цены».