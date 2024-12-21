Жителей Молдовы ждёт не только холод, но и голод: После повышения тарифов на электроэнергию подорожают все товары первой необходимости

«Там уже объявили рост на все основные товары агро-промышленного комплекса на 5−15%. У нас ниша дешевых товаров импортируется из Украины: это молочная и мясная продукция. Поэтому их рост товаров неизбежно, по цепочке затронет интересы наших производителей, и они тоже поднимут цены».