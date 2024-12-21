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Китай поможет Узбекистану бороться с отходами

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Китайская компания направит инвестиции на сумму в $75 млн на строительство в Ташкентской области предприятия по переработке отходов, сообщает пресс-служба администрации столичного региона.

Меморандум о сотрудничестве подписан в ходе рабочего визита хокима города Янгиюль Равшана Раимова в Китайскую Народную Республику.

Проект охватит не только город Янгиюль, но и еще 5 примыкающих к нему территорий: Куйичирчикский, Аккурганский, Янгиюльский, Чиназский и Янгиюльский районы. На данный момент уже разработаны технико-экономические основы проекта и полностью собрана рабочая группа.

Помимо строительства завода по переработке мусора, китайская сторона поставит в Ташобласть 100 единиц специальной техники для перевозки отходов.

Кроме экологической пользы, данный проект также важен и для развития социальной сферы, так как создаст более 250 новых рабочих мест.

Напомним, в сентябре этого года Шавкат Мирзиёев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между Правительствами Узбекистана и Китайской Народной Республики, подписанное 24 января 2024 года в городе Пекине. Данный документ подразумевает тесное сотрудничество двух стран в сфере охраны окружающей среды.

экономика
экология