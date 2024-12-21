Китай поможет Узбекистану бороться с отходами

Меморандум о сотрудничестве подписан в ходе рабочего визита хокима города Янгиюль Равшана Раимова в Китайскую Народную Республику.
Проект охватит не только город Янгиюль, но и еще 5 примыкающих к нему территорий: Куйичирчикский, Аккурганский, Янгиюльский, Чиназский и Янгиюльский районы. На данный момент уже разработаны технико-экономические основы проекта и полностью собрана рабочая группа.
Помимо строительства завода по переработке мусора, китайская сторона поставит в Ташобласть 100 единиц специальной техники для перевозки отходов.
Кроме экологической пользы, данный проект также важен и для развития социальной сферы, так как создаст более 250 новых рабочих мест.
Напомним, в сентябре этого года Шавкат Мирзиёев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между Правительствами Узбекистана и Китайской Народной Республики, подписанное 24 января 2024 года в городе Пекине. Данный документ подразумевает тесное сотрудничество двух стран в сфере охраны окружающей среды.