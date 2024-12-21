Китай поможет Узбекистану бороться с отходами

Проект охватит не только город Янгиюль, но и еще 5 примыкающих к нему территорий: Куйичирчикский, Аккурганский, Янгиюльский, Чиназский и Янгиюльский районы. На данный момент уже разработаны технико-экономические основы проекта и полностью собрана рабочая группа.