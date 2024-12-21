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Трубопровод «Дружба», который идет через Беларусь, не работал с 19 до 21 декабря

Технические проблемы стали причиной приостановки прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Поступление нефти из России по трубопроводу «Дружба», который проходит через территорию Беларуси, возобновлено 21 декабря, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» работает в штатном режиме, сообщает БелТА.

Напомним, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена 19 декабря из-за технических проблем. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы последние дни стабильно работали за счет запасов нефти, созданных ранее.

Мы писали, что опытный образец мобильной электрозарядной станции создали в Беларуси (здесь подробнее), а «Минскводоканал» утверждает, что вода из крана в Минске в фильтрах не нуждается (подробности здесь).