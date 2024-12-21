Комитет госконтроля предлагает изменить правила получения зарплаты в Беларуси

Комитет государственного контроля предлагает изменить правила получения зарплаты в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
«В Беларуси прорабатывается вопрос изменения законодательства в сфере расчетов с работниками, которые трудятся по договорам подряда», — отметили в эфире телеканала.
Уточняется, что все дело в том, что взаимоотношения сотрудника и нанимателя не попадают под действие указа президента Беларуси Александра Лукашенко № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы». По озвученной причине у специалистов Министерства труда и социальной защиты зачастую связаны руки по причине того, что они не могут действовать так же эффективно, как в случае обращений сотрудников, которые были устроены официально.
Говорится, что для решения указанной проблемы Комитет госконтроля выдвинул предложение внести изменения в законодательство. Так, было предложено установить административную ответственность за невыплату вознаграждения работникам по исполненным гражданско-правовым договорам. Кроме того, предлагается распространить нормы указа президента № 3 на случай несвоевременных выплат по договорам подряда.
Тем временем Минтруда прокомментировало предполагаемый рост зарплат в Беларуси в 2025: бюджетник может поднять зарплату вдвое, минималка выросла на 100 рублей, а медианная зарплата — на 287 рублей.
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