Комитет госконтроля предлагает изменить правила получения зарплаты в Беларуси

Уточняется, что все дело в том, что взаимоотношения сотрудника и нанимателя не попадают под действие указа президента Беларуси Александра Лукашенко № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы». По озвученной причине у специалистов Министерства труда и социальной защиты зачастую связаны руки по причине того, что они не могут действовать так же эффективно, как в случае обращений сотрудников, которые были устроены официально.