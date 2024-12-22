Нацбанк сохранил курс евро и курс доллара на 22 декабря

В Национальном банке обнародовали курсы валют, установленные на 22 декабря 2024 года, воскресенье.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 22 декабря, Национальный банк не стал корректировать значения курсов основных валют. В итоге действуют следующие курсы: 1 доллар США равен 3,4720 белорусского рубля, 1 евро — 3,6140 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3802 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые были определены на пятницу, 20 декабря, и субботу, 21 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не подросли, но и не уменьшились.
Тем временем белорус хотел ввезти в страну золотой велосипед за 62 тысячи рублей.