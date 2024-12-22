Энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3 запущен после масштабного ремонта

Второй энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3, самой мощной в крае теплоэлектростанции, начал работу после первого этапа модернизации. Ремонт проводился в рамках реализации проекта по переводу оборудования энергоблока на газовое топливо. Полностью перейти на сжигание газа планируется в 2025 году, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Переход на газовое топливо — одна из ключевых задач модернизации энергоблока, работающего на угле. Проведенные в этом году работы повысили надежность и экономичность ТЭЦ. Общая стоимость ремонтных работ и нового оборудования составила 2,8 млрд рублей. Вес замененного оборудования превысил 1507 тонн, — рассказал и.о. министра энергетики края Герман Тютюков.
Он отметил, что в ходе первого этапа работ проведена замена поверхностей нагрева, горелок и систем пылеприготовления, воздуховодов, газоходов, пылепроводов, лопаток турбины и других элементов.
— Второй этап перевода энергоблока на газ пройдет в следующем году. Реализовать его планируется за семь месяцев. На энергоблоке смонтируют оборудование для сжигания газового топлива. При этом сохранится возможность сжигать и уголь, — сказал Герман Тютюков.
По его словам, переход на сжигание природного газа позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.
Напомним, ТЭЦ-3 начала работать в 1985 году, в настоящее время она обеспечивает тепловой энергией 42% потребителей Хабаровска.