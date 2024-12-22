Энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3 запущен после масштабного ремонта

— Второй этап перевода энергоблока на газ пройдет в следующем году. Реализовать его планируется за семь месяцев. На энергоблоке смонтируют оборудование для сжигания газового топлива. При этом сохранится возможность сжигать и уголь, — сказал Герман Тютюков.