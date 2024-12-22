На сколько поднимут зарплаты учителям в Молдове в 2025 году

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Зарплаты учителей в Молдове будут увеличены от 7,6% до 15,2% в 2025 году, в зависимости от полученной дидактической категории. Повышение составит максимум 758 леев для учителей без дидактической категории, 1 568 леев для учителей со II категорией, 1 975 леев — с I категорией и 2 016 леев — с высшей категорией. Таки данные представлены в принятом в правительстве законопроекте.
«Если в 2024 году зарплата учителя без дидактической категории варьировалась от 8 568 до 10 022 леев, то после всех изменений его зарплата составит от 9 200 до 10 780 леев. По сравнению с 2024 годом речь идет о повышении на 632 — 758 леев или 7,4−7,6%».
Заработная плата учителей со II дидактической категорией в 2024 году была от 9718 до 11 402 леев. В 2025 году она составит 11 025 леев — 12 970 леев, или на 13,4−13,8% выше.
Что касается учителей с I дидактической категорией, у которых в 2024 году зарплата составляла от 11 029 до 12 975 леев, в 2025 году зарплата увеличится с 12 675 леев до 14 950 леев, то есть с 1 646 леев до 1975 леев.
В 2024 году учителя с высшей дидактической категорией получают зарплату от 12 570 до 14 824 леев со всеми дополнительными надбавками. В 2025 году их зарплата составит от 14 250 до 16 840 леев, увеличившись на 13,4−13,6%.
Одновременно повысятся и менеджерские категории директоров школ и детских садов. «Они были установлены в 2018 году и составляют 300 леев для второй категории, 600 леев для первой и 1000 леев для высшей категории. Повышение составляет от 300 до 1 000 леев, от 600 до 1 500 леев и от 1 000 до 2 000 леев в зависимости от категории», — уточнил чиновник. Ранее представители профсоюзов на протестах требовали увеличения зарплат на 35%, но по словам Перчуна, на это потребуется более 35 млрд леев, которые пока не получилось найти в бюджете.
Он отметил, что в течение 2025 года власти будут пытаться найти дополнительные ресурсы для поддержки учителей.
Последнее повышение зарплат учителей было 1 января 2024 года на 15%. При этом в октябре 2023 года учителя получили единовременную выплату в размере 5 тысяч леев, а непреподавательский состав — единовременную выплату в размере 3 тысяч леев.