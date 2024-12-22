На сколько поднимут зарплаты учителям в Молдове в 2025 году

Одновременно повысятся и менеджерские категории директоров школ и детских садов. «Они были установлены в 2018 году и составляют 300 леев для второй категории, 600 леев для первой и 1000 леев для высшей категории. Повышение составляет от 300 до 1 000 леев, от 600 до 1 500 леев и от 1 000 до 2 000 леев в зависимости от категории», — уточнил чиновник. Ранее представители профсоюзов на протестах требовали увеличения зарплат на 35%, но по словам Перчуна, на это потребуется более 35 млрд леев, которые пока не получилось найти в бюджете.