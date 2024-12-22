Владимир Путин открыл новую четырехполосную трассу к Крымскому мосту

Одним из ключевых объектов стала автодорога А-289 протяженностью 118,6 км, которая является крупнейшим транспортным проектом юга России. Трасса обеспечивает четырехполосное движение к Крымскому мосту без светофоров с разрешенной скоростью 90 км в час.
Магистраль проложена в обход станиц Варениковская, Ивановская, хутора Кожевского и районов притяжения 12 населенных пунктов, включая Славянск-на-Кубани. На трассе построены 10 транспортных развязок разного уровня, 15 путепроводов, 33 моста и надземный пешеходный переход.
Новая дорога, являющаяся продолжением дальнего обхода Краснодара, сократит время в пути между Краснодарским краем и Крымом, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повысит транспортную доступность прилегающих населенных пунктов, рассчитывают власти.