Владимир Путин открыл новую четырехполосную трассу к Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин провел церемонию запуска автомобильного движения по нескольким значимым дорожным объектам в разных регионах страны. В режиме видеоконференции глава государства открыл движение по трассе А-289 Краснодар Славянск-на-Кубани Темрюк Керчь, Витебской развязке Западного скоростного диаметра, обходу деревни Малые Вяземы на ЦКАД, обходу Нижнекамска и Набережных Челнов, а также объездной дороге вокруг пяти населенных пунктов в Башкирии.