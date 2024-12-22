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Путин запустил новую трассу в Крым

Новая дорога сократит время в пути до моста через Керченский пролив.

Источник: SevastopolMedia.ru

Президент РФ Владимир Путин открыл новую трассу к Крымскому мосту, которая уменьшит время в пути.

Глава государства по видеосвязи дал старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры. Среди них — открытие автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Керчь.

«Это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу “Дон” и “Таврида”. Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя», — сказал Путин, отметив, что новая дорога повысит транспортную доступность южных курортов.

Этот участок — продолжение платного дальнего обхода Краснодара.