Путин запустил новую трассу в Крым

Президент РФ Владимир Путин открыл новую трассу к Крымскому мосту, которая уменьшит время в пути.
Глава государства по видеосвязи дал старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры. Среди них — открытие автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Керчь.
«Это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу “Дон” и “Таврида”. Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя», — сказал Путин, отметив, что новая дорога повысит транспортную доступность южных курортов.
Этот участок — продолжение платного дальнего обхода Краснодара.