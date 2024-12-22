Путин запустил новую трассу в Крым

«Это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу “Дон” и “Таврида”. Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя», — сказал Путин, отметив, что новая дорога повысит транспортную доступность южных курортов.