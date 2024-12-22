Почему Молдова не закупила заранее запас газа на зиму — ответил экс-глава Energocom

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Бывший глава Energocom Виктор Бынзарь в интервью молдавским СМИ объяснил, почему Молдова оказалась в ситуации, когда посреди зимы у нее нет достаточных запасов природного газа.
Он отметил, что Energocom был ответственен за закупку газа в период кризиса, когда было чрезвычайное положение, когда решения принимались Комиссией по чрезвычайным ситуациям до конца 2023 года.
«Были приняты два окончательных решения, которые мы должны выполнить: поставлять газ Moldovagaz до конца апреля 2024 года и продавать электроэнергию компаниям в стране до конца 2024 года. Так получилось, что зимой по некоторым причинам цены упали. Это редкое явление в этом процессе, и у нас был разговор в министерстве. Но было сказано, что мы должны закупить около 25 миллионов кубометров».
На вопрос, на какой период времени хватило бы этого количества природного газа, Бынзарь ответил следующее: «Для покрытия потребности Moldovagaz в марте-апреле 2024 года. Мы купили не 25 миллионов, а около 30 с лишним миллионов кубометров по очень разумной цене, которые были поставлены Moldovagaz. И поскольку мы купили объем газа по более низкой цене, Совет директоров решил, что в апреле цена будет ниже, потому что мы купили более дешевый газ. Таким образом, в этом процессе мы выполнили наше обязательство по продаже газа Moldovagaz и закупке газа на следующую зиму», — сказал Бынзарь.
Кроме того, по словам бывшего главы Energocom, для покупки большего количества газа нужны были деньги. «Чтобы купить большее количество, в этом процессе нужно иметь финансовые ресурсы, решения Совета и уверенность в том, что есть безопасное место для хранения. В хранилищах Украины газ хранится украинскими компаниями. Ни один международный трейдер не хранит газ, потому что они видят риски и очень хорошо понимают, что из-за того, что транзит газа заканчивается в конце года, существует риск, что газ не удастся извлечь оттуда. Поэтому сейчас есть проблема с хранением газа в Украине», — уточнил Бынзарь.