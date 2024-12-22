Почему Молдова не закупила заранее запас газа на зиму — ответил экс-глава Energocom

На вопрос, на какой период времени хватило бы этого количества природного газа, Бынзарь ответил следующее: «Для покрытия потребности Moldovagaz в марте-апреле 2024 года. Мы купили не 25 миллионов, а около 30 с лишним миллионов кубометров по очень разумной цене, которые были поставлены Moldovagaz. И поскольку мы купили объем газа по более низкой цене, Совет директоров решил, что в апреле цена будет ниже, потому что мы купили более дешевый газ. Таким образом, в этом процессе мы выполнили наше обязательство по продаже газа Moldovagaz и закупке газа на следующую зиму», — сказал Бынзарь.