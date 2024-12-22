Строительство жилья в Минске отстает от плана

В мае председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева говорила, что в текущем году в Минске должны построить 650 тыс. кв. м жилья. Из них для нуждающихся — 161 тыс. кв. м, с господдержкой — 155 тыс. кв. м.