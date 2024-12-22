Строительство жилья в Минске отстает от плана

В мае председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева говорила, что в текущем году в Минске должны построить 650 тыс. кв. м жилья. Из них для нуждающихся — 161 тыс. кв. м, с господдержкой — 155 тыс. кв. м.
По факту за январь — ноябрь в столице сдали 59 тыс. кв. м общей площади для нуждающихся в улучшении жилищных условий (это 16,3% от общего объема) и 48,4 тыс. кв. м для строящихся с господдержкой (примерно 13,3%).
То есть порядка 70% жилья в Минске строится на коммерческой основе и без льгот. Доля столицы в общем объеме ввода жилья по стране составляет около 11%, а по строительству жилья для нуждающихся — менее 5,4%.
Возможно, такая ситуация связана с запретом покупать жилье в Минске по льготным кредитам для жителей из регионов. Ранее Александр Лукашенко говорил, что в Беларуси надо изменить подходы к жилищному строительству.