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Челябинская область стала лидером УрФО по росту объёмов строительства

Такими данными поделились в правительстве региона со ссылкой на данные Росстата по итогам января-октября 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Согласно статистике ведомства, объём работ, выполненных в строительной отрасли в Челябинской области по итогам 10 месяцев вырос на 31,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Для сравнения, в оказавшейся на втором месте Свердловской области прирост оказался в два раза ниже, только 14,8%. В ХМАО (у которого третье место) меньше 10%.

Отметим, что в среднем по РФ строительная отрасль за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подросла на 2,2%. В Уральском федеральном регионе средний показатель прироста составил только 1,8%.

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