Рассказываем, какое новшество ждет водителей с 1 января в Беларуси

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
В основном, он уплачивается в зависимости от разрешенной максимальной массы авто. Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства. Ставки для физического лица за:
- легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу не более 1,5 тонны (а также за легковой автомобиль, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) — 70 рублей (сейчас 66 рублей);
- не более 1,75 тонны — 92 рубля (сейчас 87 рублей);
- не более 2 тонн — 116 рублей (110 рублей);
- не более 2,25 тонны — 138 рублей (131 рубль);
- не более 2,5 тонны — 161 рубль;
- не более 3 тонн — 183 рубля;
- более 3 тонн — 253 рубля.
грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:
- не более 2,5 тонны — 183 рубля;
- не более 3,5 тонны — 391 рубль;
- не более 12 тонн — 507 рублей;
- более 12 тонн — 575 рублей.
автобус с числом посадочных мест:
- до 20 включительно — 276 рублей;
- от 21 до 40 включительно — 391 рубль;
- свыше 40 — 507 рублей.
- мотоцикл — 46 рублей (сейчас 44 рубля).
Ставки для организаций за: легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:
- не более 1 тонны — 183 рубля;
- не более 2 тонн — 237 рублей;
- не более 3 тонн — 289 рублей;
- более 3 тонн — 368 рублей.
грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:
- не более 2,5 тонны — 315 рублей;
- не более 3,5 тонны — 447 рублей;
- не более 12 тонн — 578 рублей;
- более 12 тонн — 658 рублей.
автобус с числом посадочных мест:
- до 20 включительно — 315 рублей;
- от 21 до 40 включительно — 447 рублей;
- свыше 40 — 578 рублей.
- мотоцикл — 79 рублей.
Напомним, что налог платится за предыдущий год. Т.е. в 2025 году транспортный налог нужно будет платить за 2024 год.