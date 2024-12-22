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Рассказываем, какое новшество ждет водителей с 1 января в Беларуси

В Беларуси с 1 января 2025 года повысят ставки транспортного налога. Новшество касается как физлиц, так и юрлиц.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

В основном, он уплачивается в зависимости от разрешенной максимальной массы авто. Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства. Ставки для физического лица за:

  • легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу не более 1,5 тонны (а также за легковой автомобиль, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) — 70 рублей (сейчас 66 рублей);
  • не более 1,75 тонны — 92 рубля (сейчас 87 рублей);
  • не более 2 тонн — 116 рублей (110 рублей);
  • не более 2,25 тонны — 138 рублей (131 рубль);
  • не более 2,5 тонны — 161 рубль;
  • не более 3 тонн — 183 рубля;
  • более 3 тонн — 253 рубля.

грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:

  • не более 2,5 тонны — 183 рубля;
  • не более 3,5 тонны — 391 рубль;
  • не более 12 тонн — 507 рублей;
  • более 12 тонн — 575 рублей.

автобус с числом посадочных мест:

  • до 20 включительно — 276 рублей;
  • от 21 до 40 включительно — 391 рубль;
  • свыше 40 — 507 рублей.
  • мотоцикл — 46 рублей (сейчас 44 рубля).

Ставки для организаций за: легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:

  • не более 1 тонны — 183 рубля;
  • не более 2 тонн — 237 рублей;
  • не более 3 тонн — 289 рублей;
  • более 3 тонн — 368 рублей.

грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:

  • не более 2,5 тонны — 315 рублей;
  • не более 3,5 тонны — 447 рублей;
  • не более 12 тонн — 578 рублей;
  • более 12 тонн — 658 рублей.

автобус с числом посадочных мест:

  • до 20 включительно — 315 рублей;
  • от 21 до 40 включительно — 447 рублей;
  • свыше 40 — 578 рублей.
  • мотоцикл — 79 рублей.

Напомним, что налог платится за предыдущий год. Т.е. в 2025 году транспортный налог нужно будет платить за 2024 год.

налоги