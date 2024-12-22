Глава МАРТ Беларуси рассказал о ситуации с ценами на мандарины в Беларуси

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал телеканалу «Беларусь 1» о ситуации с ценами на мандарины в республике.
В частности, Богданов сообщил, что цена на мандарины в Беларуси стала ниже на 14% из-за того, что урожай в ряде стран был выше, чем в той же Турции:
— Соответственно, мы привезли немножко дешевле.
Министр поделился подробностями. Дело в том, что из Турции в Беларусь привезли в 2024-м на одну тысячу тонн меньше мандаринов и клементинов. А всего в Беларусь привозят эти цитрусовые из 15 стран мира.
— Но в целом поставщиков у нас достаточно, — сказал Алексей Богданов. — За 10 месяцев 2024 года мы на 7% больше завезли мандаринов и клементинов — это 16,5 тысячи тонн.
Глава МАРТ сказал, что «чего-чего, а мандаринов хватит на полке».
— Как и других товаров, — добавил он.
Тем временем глава МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах.
Также стало известно, что 38-летний мужчина умер на катке в Минске во время массовых катаний.
А МАРТ и Мингорисполком сказали, как борются с ненадлежащей рекламой в листовках «Традиции здоровья» и «Целебник», сделанных под видом газет.