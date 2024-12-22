Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МАРТ Беларуси заявил о росте цен на икру за год на 33%, а на мясо лосося — примерно на 15%

МАРТ Беларуси: икра за год подорожала на 33%, а мясо лосося примерно на 15%

Источник: Комсомольская правда

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил телеканалу «Беларусь 1» о повышении цен на икру в течение года на 33%, на мясо лосося — примерно на 15%, а также объяснил причины этого.

Глава МАРТ напомнил, что цены на импортные товары не зависят от того, регулируют ли их в Беларуси, поскольку на их рост влияет внешняя конъюнктура рынка. А что касается конкретно стоимости указанных товаров, то Богданов сказал:

— На сегодняшний момент из-за того, что в России снижен объем улова лососевых рыб, они произвели меньше и красной икры, и мяса лосося.

По словам министра, данные факторы не могли не отразиться на ценниках в магазинах.

— Но в целом все равно цена на икру остается доступной, — уверен Алексей Богданов.

Ранее мы писали, что красная лососевая икра стоит в Беларуси от 29 рублей за банку.

Также глава МАРТ Беларуси рассказал о ситуации с ценами на мандарины в Беларуси. Кроме того, МАРТ и Мингорисполком отметили, как борются с ненадлежащей рекламой в листовках «Традиции здоровья» и «Целебник», сделанных под видом газет.

Тем временем глава МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах.

Еще стало известно, что 38-летний мужчина умер на катке в Минске во время массовых катаний.