Глава МАРТ Беларуси заявил о росте цен на икру за год на 33%, а на мясо лосося — примерно на 15%

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил телеканалу «Беларусь 1» о повышении цен на икру в течение года на 33%, на мясо лосося — примерно на 15%, а также объяснил причины этого.
Глава МАРТ напомнил, что цены на импортные товары не зависят от того, регулируют ли их в Беларуси, поскольку на их рост влияет внешняя конъюнктура рынка. А что касается конкретно стоимости указанных товаров, то Богданов сказал:
— На сегодняшний момент из-за того, что в России снижен объем улова лососевых рыб, они произвели меньше и красной икры, и мяса лосося.
По словам министра, данные факторы не могли не отразиться на ценниках в магазинах.
— Но в целом все равно цена на икру остается доступной, — уверен Алексей Богданов.
Ранее мы писали, что красная лососевая икра стоит в Беларуси от 29 рублей за банку.
Также глава МАРТ Беларуси рассказал о ситуации с ценами на мандарины в Беларуси. Кроме того, МАРТ и Мингорисполком отметили, как борются с ненадлежащей рекламой в листовках «Традиции здоровья» и «Целебник», сделанных под видом газет.
Тем временем глава МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах.
Еще стало известно, что 38-летний мужчина умер на катке в Минске во время массовых катаний.