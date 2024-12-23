Нацбанк ощутимо опустил курс доллара и курс евро на 23 декабря после выходных

Национальный банк скорректировал курсы валют на 23 декабря 2024 года, понедельник. Так, курс доллара и курс евро ощутимо понизились, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на понедельник, 23 декабря, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4468 белорусского рубля, 1 евро — 3,5789 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3875 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, субботу и воскресенье, 20, 21 и 22 декабря включительно, потеряли от своего значения курс доллара и курс евро, а вот курс российского рубля увеличился. Ощутимее всего изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении на 23 декабря, понедельник, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США упал на 0,0252 белрубля, курс 1 евро понизился на 0,0351 белрубля, курс 100 российских рублей подрос на 0,0073 белрубля.
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