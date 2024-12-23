Нацбанк ощутимо опустил курс доллара и курс евро на 23 декабря после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, субботу и воскресенье, 20, 21 и 22 декабря включительно, потеряли от своего значения курс доллара и курс евро, а вот курс российского рубля увеличился. Ощутимее всего изменился курс европейской валюты.