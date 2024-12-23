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В России началась шестидневная рабочая неделя

Жители РФ будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

Источник: Freepik

В РФ начинается последняя шестидневная рабочая неделя в текущем году, она продлится до 28 декабря включительно.

Выходной в субботу перенесён на понедельник, 30 декабря. Это следует из постановления кабмина. Благодаря данному решению жители РФ будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

Вторник, 31 декабря, стал нерабочим днём после переноса отдыха с 7 января.

Рабочий день 28 декабря при этом не будет сокращённым, поскольку его перенесли с обычного рабочего дня. При этом работодатели сами могут определить продолжительность рабочего времени и уменьшить его.

Отметим, что работа в субботу, 28 декабря, не будет оплачиваться в двойном размере. Подробности — в материале aif.ru.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, как пережить шестидневную рабочую неделю.

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