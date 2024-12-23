Администрация Владивостока установила новые тарифы на содержание жилья

Администрация Владивостока утвердила новые размеры платы за содержание жилья, начиная с января 2025 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте городской администрации, сообщает ИА PrimaMedia.
Средний тариф на содержание жилого помещения увеличится на 20−30%. В большинстве многоквартирных домов города ставка составит 36,9 рубля за квадратный метр жилья.
Новые тарифы на содержание жилья во Владивостоке затронут не всех жителей. Повышение стоимости коснется владельцев муниципального жилья и помещений, выданных по договорам социального найма. Также изменения в стоимости услуг будут применены к собственникам, которые не определились с формой управления своим домом или не установили тарифы на содержание и ремонт. Для остальных жителей размер платы за содержание жилого помещения определяется на общих собраниях собственников, где каждый может высказать своё мнение и повлиять на итоговое решение.