Администрация Владивостока установила новые тарифы на содержание жилья

Новые тарифы на содержание жилья во Владивостоке затронут не всех жителей. Повышение стоимости коснется владельцев муниципального жилья и помещений, выданных по договорам социального найма. Также изменения в стоимости услуг будут применены к собственникам, которые не определились с формой управления своим домом или не установили тарифы на содержание и ремонт. Для остальных жителей размер платы за содержание жилого помещения определяется на общих собраниях собственников, где каждый может высказать своё мнение и повлиять на итоговое решение.