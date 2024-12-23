В Приморье предъявили обвинение руководителю «Спецдорстроя»

Следственный комитет в Приморье завершил расследование и предъявил окончательное обвинение руководителю ООО «Спец Дор Строй» Ивану Левченко. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности при строительных работах, а также покушение на мошенничество и мошенничество при исполнении контрактов на восстановление инфраструктуры. Обвинения касаются части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительстве), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Telegram-канал «Следком Приморья» сообщает, как выяснило следствие, в марте 2022 года МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» заключило контракт с компанией Левченко на строительство инженерной защиты от затопления микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске. Сумма контракта составила более 310 миллионов рублей. Однако уже в мае того же года Левченко попытался похитить не менее 15 миллионов рублей, предоставив заказчику поддельные документы с завышенной стоимостью материалов. Этот план не сработал — сотрудники заказчика обнаружили подлог.
В августе 2023 года, по версии следствия, нарушения правил безопасности при строительстве привели к серьезным последствиям. После поднятия уровня воды в реке Раздольная произошло разрушение дамбы, что вызвало подтопление микрорайона «Семь ветров». Ущерб оценили в сумму более 412 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках ликвидации последствий наводнения в Хасанском районе между администрацией и подконтрольной Левченко компанией был заключен контракт стоимостью свыше 39 миллионов рублей на расчистку русел рек. Также был подписан контракт на 37 миллионов рублей для восстановления транспортной инфраструктуры села Безверхово. Следствие считает, что Левченко использовал материалы, добытые вблизи реки Барабашевка, но предоставил акты, в которых указал, что материалы закупались в другом месте и доставлялись на расстояние 124 километра. В результате ему удалось незаконно получить не менее 12 миллионов рублей.
После начала расследования Левченко попытался скрыться, но был задержан в Самарской области. Следствие завершено, материалы переданы в суд.