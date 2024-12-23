В Приморье предъявили обвинение руководителю «Спецдорстроя»

Кроме того, в рамках ликвидации последствий наводнения в Хасанском районе между администрацией и подконтрольной Левченко компанией был заключен контракт стоимостью свыше 39 миллионов рублей на расчистку русел рек. Также был подписан контракт на 37 миллионов рублей для восстановления транспортной инфраструктуры села Безверхово. Следствие считает, что Левченко использовал материалы, добытые вблизи реки Барабашевка, но предоставил акты, в которых указал, что материалы закупались в другом месте и доставлялись на расстояние 124 километра. В результате ему удалось незаконно получить не менее 12 миллионов рублей.