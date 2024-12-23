Россия может запустить прямые авиарейсы с Бразилией и Пакистаном

Российский Минтранс обсуждает вопрос запуска прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал министр транспорта РФ Роман Старовойт.
По его словам, на данный момент инициатива поступила от перечисленных государств. Российская сторона анализирует этот вопрос и обсуждает в рамках перспектив.
«Конечно, мы заинтересованы в участии в этих переговорах и представителей турбизнеса», — обратил внимание министр.
Он добавил, что переговоры с дружественными странами ведутся на постоянной основе. Москва открыта к тому, чтобы сотрудничать на принципах паритета, взаимного уважения и соблюдения международных правил.
При этом работа должна проводиться масштабная. Перед открытием авиасообщения потребуется беседа с представителями авиакомпании. Последние должны предположить, какие перспективы у пассажиропотока.
Сначала, предположительно, речь будет идти о чартерных рейсах. Потом после «обкатки» будут допущены на направления отдельные воздушные суда.
Ранее сообщалось, что лидером по числу поездок российских туристов в этом году стала Турция. Число россиян, посетивших эту страну в 2024 году, составит 6 миллионов 700 тысяч.