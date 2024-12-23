Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Красноярска подвели итоги работы хаба крупного перевозчика

КРАСНОЯРСК, 23 декабря, ФедералПресс. С момента начала работы хаба группы «Аэрофлот» в аэропорту Красноярска 1 июня 2021 года количество рейсов этой авиакомпании и связанных с ней перевозчиков выросло на 117%. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе аэропорта.

Источник: Аэропорт Красноярска

«Планируется дальнейшее развитие маршрутной сети, открытие новых направлений и акцент на увеличении трансферного пассажиропотока», — прокомментировали в воздушной гавани.

В рамках хаба под Красноярском базируются 11 воздушных судов этой авиакомпании. Запуск хаба позволил открыть новые направления рейсов из городов:

  • Алматы,
  • Астана,
  • Магадан,
  • Пермь,
  • Петропавловск-Камчатский.

Также благодаря этому были восстановлены еще несколько ранее действовавших направлений:

  • Бангкок,
  • Пхукет,
  • Пекин,
  • Харбин,
  • Санья.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, какие итоги подвели в красноярском аэропорту после первого этапа реконструкции перрона.