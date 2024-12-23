В аэропорту Красноярска подвели итоги работы хаба крупного перевозчика

«Планируется дальнейшее развитие маршрутной сети, открытие новых направлений и акцент на увеличении трансферного пассажиропотока», — прокомментировали в воздушной гавани.
В рамках хаба под Красноярском базируются 11 воздушных судов этой авиакомпании. Запуск хаба позволил открыть новые направления рейсов из городов:
- Алматы,
- Астана,
- Магадан,
- Пермь,
- Петропавловск-Камчатский.
Также благодаря этому были восстановлены еще несколько ранее действовавших направлений:
- Бангкок,
- Пхукет,
- Пекин,
- Харбин,
- Санья.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, какие итоги подвели в красноярском аэропорту после первого этапа реконструкции перрона.