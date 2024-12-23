В аэропорту Красноярска подвели итоги работы хаба крупного перевозчика

КРАСНОЯРСК, 23 декабря, ФедералПресс. С момента начала работы хаба группы «Аэрофлот» в аэропорту Красноярска 1 июня 2021 года количество рейсов этой авиакомпании и связанных с ней перевозчиков выросло на 117%. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе аэропорта.