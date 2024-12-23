Челябинская область заняла второе место на Урале по объему госдолга

Цифры актуальны на 1 декабря 2024 года. Опубликованы они на официальном сайте финансового ведомства. Челябинская область на начало декабря имела госдолг в размере 60 302 739,29 тыс. рублей. Основную часть этого долга составляют бюджетные кредиты. Таким образом Челябинская область занимает в настоящий момент второе место в УрФО и 14 место в стране по объемам государственного долга.
Наибольший госдолг среди регионов Уральского федерального округа имеет Свердловская область — 96 408 840,33 тыс. рублей. На третьем месте разместилась Курганская область — 18 391 644,85 тыс. рублей. Далее следуют Ханты-МАнсийский автономный округ (11 714 299,85 тыс. рублей), Тюменская область (9 110 040,08 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (5 951 931,60 тыс. рублей).