Челябинская область заняла второе место на Урале по объему госдолга

Цифры актуальны на 1 декабря 2024 года. Опубликованы они на официальном сайте финансового ведомства. Челябинская область на начало декабря имела госдолг в размере 60 302 739,29 тыс. рублей. Основную часть этого долга составляют бюджетные кредиты. Таким образом Челябинская область занимает в настоящий момент второе место в УрФО и 14 место в стране по объемам государственного долга.