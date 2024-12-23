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В Кудымкаре еще 139 жителей переедут из аварийного жилья в новостройку

Завершено строительство второй очереди дома на улице Иакова Шестакова, 14.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Кудымкаре завершено строительство второй очереди многоквартирного дома на улице Иакова Шестакова, 14. Он построен для переселения жителей из аварийного фонда.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, уже началась передача ключей будущим жильцам новостройки. В ближайшее время благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в новый дом переедут 139 жителей города.

Всего в пятиэтажном доме располагается 88 квартир. Во всех помещениях проведена чистовая отделка. В частности, установлены натяжные потолки, поклеены обои и уложен линолеум. Квартиры оснащены сантехникой, водонагревателями и электроплитой. Для комфорта жителей также благоустроена дворовая территория. Возле дома благоустроены площадки для детей и для занятий спортом.

Напомним, в ноябре этого года ввели в эксплуатацию первую очередь многоквартирного дома. Ключи от новых квартир получили 149 человек.

строительство