В Кудымкаре еще 139 жителей переедут из аварийного жилья в новостройку

Всего в пятиэтажном доме располагается 88 квартир. Во всех помещениях проведена чистовая отделка. В частности, установлены натяжные потолки, поклеены обои и уложен линолеум. Квартиры оснащены сантехникой, водонагревателями и электроплитой. Для комфорта жителей также благоустроена дворовая территория. Возле дома благоустроены площадки для детей и для занятий спортом.