В Кудымкаре еще 139 жителей переедут из аварийного жилья в новостройку

В Кудымкаре завершено строительство второй очереди многоквартирного дома на улице Иакова Шестакова, 14. Он построен для переселения жителей из аварийного фонда.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, уже началась передача ключей будущим жильцам новостройки. В ближайшее время благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в новый дом переедут 139 жителей города.
Всего в пятиэтажном доме располагается 88 квартир. Во всех помещениях проведена чистовая отделка. В частности, установлены натяжные потолки, поклеены обои и уложен линолеум. Квартиры оснащены сантехникой, водонагревателями и электроплитой. Для комфорта жителей также благоустроена дворовая территория. Возле дома благоустроены площадки для детей и для занятий спортом.
Напомним, в ноябре этого года ввели в эксплуатацию первую очередь многоквартирного дома. Ключи от новых квартир получили 149 человек.