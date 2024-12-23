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Омскстат опубликовал новые данные о ценах на продукты питания

Минимальный набор продуктов питания в Омской области подорожал за месяц на 3,8%.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость минимального набора продуктов питания в Омской области за месяц выросла на 3,8%. По данным за ноябрь, набор стоит 5808,09 рублей. За месяц рост составил почти 300 рублей. Новые данные опубликовал Омскстат.

За месяц больше всего (на 8,73%) подорожала картошка и вся плодово-овощная продукция. Полная таблица цен опубликована на официальном сайте Омскстата.

Для сравнения, год назад минимальный набор продуктов питания (включает 33 продукта с годовой нормой потребления на человека) стоил 5088,67 рублей.

Этот показатель составляет половину от потребительской корзины, данные которой учитывали ранее при определении МРОТ и прожиточного минимума. Теперь этот показатель используется для определения границы бедности.

В ноябре было объявлено, что в Омской области потребительская корзина оказалась самой дешевой в Сибири. В сентябре её стоимость составила 20 286 рублей.

С 1 января 2025 года МРОТ для сотрудников реального сектора экономики Омской области вырастет до 26 151 рубля (включая районный коэффициент). Для омских бюджетников МРОТ составит 25 тысяч 800 рублей.