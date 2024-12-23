Омский колбасный производитель требует у пермяков 3 миллиона за сосиски

Допустившим незаконное использование объекта интеллектуальной собственности ответчиком по делу выступает ООО «Мясоперерабатывающий завод “Телец”» из города Кунгур Пермского края. По состоянию на понедельник, 23 декабря 2024 года, стороны заявляют предварительные ходатайства, дебютное заседание по делу назначено Арбитражным судом Пермского края на 27 января 2025 года.
Согласно материалам дела, омскими коммерсантами заявлены следующие требования:
«Общество с ограниченной ответственностью “Сибирские Колбасы” обратился в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью “Мясоперерабатывающий завод “Телец” о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака “УПЛЕТАЙКИ” в размере 3 000 000 ₽ 00 коп., запрете использования обозначения “УПЛЕТАЙКИ” при выпуске продукции, предложении к продаже, продаже и ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации”.
Также в судебных документах содержится указание на то, что предметом спора фактически являются сосиски, период реализации которых предприятием из Пермского края предположительно стартовал во второй половине 2021 года.
По наблюдениям «СуперОмска», по состоянию на 23 декабря 2024 года за ООО «Сибирские колбасы» закреплено 22 действующих товарных знака. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, права на использование названного товарного знака закреплены за компанией вплоть до августа 2033 года.