Омский колбасный производитель требует у пермяков 3 миллиона за сосиски

«Общество с ограниченной ответственностью “Сибирские Колбасы” обратился в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью “Мясоперерабатывающий завод “Телец” о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака “УПЛЕТАЙКИ” в размере 3 000 000 ₽ 00 коп., запрете использования обозначения “УПЛЕТАЙКИ” при выпуске продукции, предложении к продаже, продаже и ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации”.