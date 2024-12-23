В Самаре на месте заброшенных цехов построят аэропорт

Специалисты дали добро на проведение строительных работ на площадке, так как не обнаружили археологических предметов и признаков наличия культурного слоя. По их словам, строительство заводских корпусов завода «Авиакор» началось в 1941 году, когда на данный участок был эвакуирован завод из Воронежа. До того времени там не фиксировали исторических поселений.