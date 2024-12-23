Власти Перми сформулировали претензию к УК Центрального рынка

Администрация Перми озвучила претензию к управляющей компании Центрального рынка. После проверки пермского департамента земельных отношений стало ясно, что земля использовалась не по назначению. Об этом пишет «Коммерсант Пермь».
По информации издания, на участке площадью 1,44 тысячи квадратных метров расположены шиномонтаж, автомастерская и парковка. При этом целевым назначением участка является бытовое обслуживание населения. Администрация требует от ответчика освободить территорию.
Ранее «Комсомолка» писала, что мэрия Перми обратилась в суд с четырьмя исками к ООО «ТК “Центральный”» и владельцу Центрального рынка Ревазу Шенгелии из-за нарушения земельного законодательства.