Банки начали поднимать ставки по депозитам в Казахстане

Примечательно, что на этом фоне у одного среднего банка появился новый продукт — депозит с плавающей ставкой. Размер вознаграждения у таких вкладов не будет фиксированным и может меняться в течение срока вклада. Все будет зависеть от процентного спреда, который устанавливает сам банк, и от базового показателя, например, от уровня инфляции в стране или величины базовой ставки.