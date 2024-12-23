Смольный размораживает тарифы

Рост тарифов был довольно ожидаемым. О том, что повышение заложено в бюджете, заявляли еще в начале осени — во время планирования городской казны. Однако тогда речь шла о повышении на размер инфляции. По данным Росстата, инфляция в Петербурге в октябре составляла 7,69%. Годовая инфляция в стране, по оценке Центрального Банка РФ на 16 декабря, увеличилась до 9,5%. Проезд в Петербурге в среднем подорожает на 15%.