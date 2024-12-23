Смольный размораживает тарифы

В правительстве Петербурга озвучили стоимость «билетов» на наземный транспорт и метро. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Стоимость одной поездки по карте «Подорожник» в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 51 рубль (сейчас 44), в метро — 56 рублей (сейчас 49). По данным Смольного, «Подорожником» пользуются около 40% пассажиров.
Стоимость так называемой «гостевой поездки» в метро увеличится с 70 до 81 рублей, на наземный транспорт — с 65 до 75 рублей. В правительстве заявляют, что жетон на разовую поездку покупают лишь 1,5% пассажиров.
«Доля поездок по льготным проездным билетам составляет около 40%, их стоимость, как и прежде, установлена на минимально возможном уровне», — отчитываются в Смольном. В правительстве заверяют, «тарифная политика остается социально-ориентированной»: чтобы сохранять льготы, город выделяет более 64 млрд рублей из бюджета организациям-перевозчикам.
При этом финансирование транспортных компаний, несмотря на рост тарифов, в следующем году также увеличится. Например, «Петербургскому метрополитену» выделят 42 млрд рублей, в текущем году уже после корректировки бюджета субсидия составила 35 млрд рублей. СПб ГУП «Горэлектротранс» получит 12,9 млрд рублей, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — 9,1 млрд рублей. Однако в случае с наземными перевозчиками речь идет только о первом полугодии. С середины следующего года город перейдет на заключение контрактов с «Горэлектротрансом» и «Пассажиравтотрансом».
Субсидии железнодорожному перевозчику — АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» — в 2025-м немного сократились. Согласно закону о бюджете, СЗППК получит от города 2,4 млрд рублей, в текущем году размер финансирования составлял 2,6 млрд рублей.
Рост тарифов был довольно ожидаемым. О том, что повышение заложено в бюджете, заявляли еще в начале осени — во время планирования городской казны. Однако тогда речь шла о повышении на размер инфляции. По данным Росстата, инфляция в Петербурге в октябре составляла 7,69%. Годовая инфляция в стране, по оценке Центрального Банка РФ на 16 декабря, увеличилась до 9,5%. Проезд в Петербурге в среднем подорожает на 15%.
В 2024 году тарифы на транспортные услуги предлагали поднять на 4,95% — стоимость проезда в среднем выросла бы на 3 рубля. Однако в ноябре 2023-го губернатор города Александр Беглов тарифы заморозил. Компенсацию расходов перевозчиков взял на себя город, выделив из бюджета дополнительные средства.
Мораторий на повышение тарифов был принят перед выборным годом: в марте в стране выбирали президента, а в сентябре петербуржцы — губернатора.
Еще в конце прошлого года эксперты полагали, что «заморозка» повлечет за собой более значительное увеличение тарифов на 2025 год.
В предыдущие годы стоимость проезда росла меньшими темпами: например, в 2023-м «Подорожник» на метро подорожал с 45 до 49 рублей, на наземный транспорт — с 40 до 44 рублей. В 2022-м стоимость также увеличилась на четыре рубля.
При этом неизменной в следующем году останется плата за городскую парковку — 100 рублей в час.
Платить больше петербуржцам придется и за газ, воду, электричество и тепло. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги начнут действовать с 1 июля 2025 года. Повышение, которое должно было пройти летом этого года, также было отменено по решению Александра Беглова. О том, что в следующем году сдерживать плату уже не будут, еще в начале октября говорил вице-губернатор Сергей Кропачев.
Так, с 1 июля тариф на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) вырастет с 2111,4 до 2425,79 ₽/Гкал; водоснабжение и водоотведение — с 36,54 до 42,42 ₽/куб. м; газоснабжение — с 8 188,96 до 9 033,83 ₽/1000 куб. м; услугу по обращению с ТКО — с 1367,57 до 1530,31 ₽/куб. м, электроснабжение — с 6,19 до 6,97 ₽/кВт·ч.