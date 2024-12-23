Федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2026 году

В феврале президент Владимир Путин рассказал, что за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов. По его словам, в перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока. В ноябре Марат Хуснуллин сообщил, что в Свердловской области на третьем этапе строительства участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит завершена укладка верхнего слоя асфальта, в том же месяце он рассказал о продлении трассы до Екатеринбурга в 2025 году.