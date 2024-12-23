Микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке станет комфортнее: что запланировано на 2025 год

Во Владивостоке продолжится благоустройство микрорайона Снеговая Падь. Соответствующую дорожную карту подписали на заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Приморья Владимира Малюшицкого. В обсуждении приняли участие министр ЖКХ региона Алексей Першин, руководитель жилищной инспекции Алена Жигирь, глава города Константин Шестаков, представители военного ведомства, инициативные жители и управляющие компании, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В 2025 году запланировано завершение второй очереди благоустройства парка отдыха Снеговая Падь. Верхнюю дорогу оснастят новым покрытием, освещением и системой видеонаблюдения. Кроме того, здесь установят скамейки, детские площадки и оборудуют зону отдыха. На территории у домов № 9, 15, 19, 20, 27 и 29 на улице Анны Щетининой проведут ремонт асфальта, а у дома № 27 установят спортивную площадку.
На заседании подписали дорожную карту, согласно которой разработан план проведения благоустройства на территории микрорайона. Реализация мероприятий будет осуществляться через различные механизмы: территориальное общественное самоуправление (ТОС), инициативное бюджетирование, национальный проект «Жилье и городская среда» и другие программы. Дополнительно рассматривается участие в проекте «1000 дворов Дальнего Востока».
По словам Владимира Малюшицкого, выполненные работы улучшат условия проживания в микрорайоне.
«Все мероприятия, которые начнут воплощаться в жизнь со следующего года, продиктованы необходимостью и озвучены жителями. Важно этот опыт учитывать в будущем при строительстве новых микрорайонов», — отметил зампред.
Напомним, в октябре мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о текущих и планируемых работах в микрорайоне Снеговая Падь.