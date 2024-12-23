Микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке станет комфортнее: что запланировано на 2025 год

В 2025 году запланировано завершение второй очереди благоустройства парка отдыха Снеговая Падь. Верхнюю дорогу оснастят новым покрытием, освещением и системой видеонаблюдения. Кроме того, здесь установят скамейки, детские площадки и оборудуют зону отдыха. На территории у домов № 9, 15, 19, 20, 27 и 29 на улице Анны Щетининой проведут ремонт асфальта, а у дома № 27 установят спортивную площадку.