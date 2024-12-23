Минтранс: через Беларусь летают 134 авиакомпании из 30 стран

«Заинтересованы по линии авиационных властей и авиакомпаний-перевозчиков, пока не заинтересованы на уровне политиков. Но мы надеемся, что все-таки немножко эти горячие головы охладеют и будут слушать и нашего главу государства, и других государственных лиц».