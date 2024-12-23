Минтранс: через Беларусь летают 134 авиакомпании из 30 стран

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Через воздушное пространство Беларуси рейсы выполняют 134 авиакомпании из 30 государств, сообщил директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб.
Такие цифры показал анализ данных, проведенный в 2024 году.
По его словам, многие перевозчики увеличили частоту полетов через республику: например, китайская авиакомпания нарастила их в 10 раз.
«Авиакомпания Казахстана — в 3,5 раза, Объединенных Арабских Эмиратов — 1,3 раза. Опять возобновили полеты через наше воздушное пространство авиакомпании Азербайджана. Это людям выгодно, люди умеют считать деньги».
Авиаблокада ЕС
Что касается бойкота со стороны Евросоюза, который длится с июня 2021 года (ограничения на полеты европейских компаний через Беларусь и запрет для белорусских авиаперевозчиков использовать воздушное пространство над Европой), в Департаменте по авиации отмечают, что некоторые авиакомпании готовы возобновить полеты.
«Заинтересованы по линии авиационных властей и авиакомпаний-перевозчиков, пока не заинтересованы на уровне политиков. Но мы надеемся, что все-таки немножко эти горячие головы охладеют и будут слушать и нашего главу государства, и других государственных лиц».
Он добавил, что авиация — это бизнес, и облетать территорию Беларусь многим западным авиакомпаниям невыгодно. Однако эту нишу сейчас занимают другие перевозчики.
Десять новых направлений.
Голуб также проинформировал, что за последние два года между Беларусью и Россией было открыто 10 новых воздушных направлений. Только за 2024-й для жителей нашей страны стали доступны Ульяновск, Самара, Минеральные Воды, Челябинск, Махачкала, Архангельск.
Большое внимание уделяется и работе областных аэропортов.
«Буквально в октябре 2023 года запустили регулярные авиасообщения между аэропортом Гомель и Москвой. Весной этого года Гомель мы соединили с Санкт-Петербургом, Брест соединили с Москвой», — напомнил он.
После чего добавил, что в 2025 году планируется открыть рейсы из Бреста в Санкт-Петербург.