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Минтранс: через Беларусь летают 134 авиакомпании из 30 стран

Западные авиаперевозчики облетают республику с лета 2021 года, тратя баснословные деньги, однако с их стороны есть заинтересованность возобновить полеты.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Через воздушное пространство Беларуси рейсы выполняют 134 авиакомпании из 30 государств, сообщил директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб.

Такие цифры показал анализ данных, проведенный в 2024 году.

По его словам, многие перевозчики увеличили частоту полетов через республику: например, китайская авиакомпания нарастила их в 10 раз.

«Авиакомпания Казахстана — в 3,5 раза, Объединенных Арабских Эмиратов — 1,3 раза. Опять возобновили полеты через наше воздушное пространство авиакомпании Азербайджана. Это людям выгодно, люди умеют считать деньги».

сказал Голуб в эфире телеканала «Первый информационный».

Авиаблокада ЕС

Что касается бойкота со стороны Евросоюза, который длится с июня 2021 года (ограничения на полеты европейских компаний через Беларусь и запрет для белорусских авиаперевозчиков использовать воздушное пространство над Европой), в Департаменте по авиации отмечают, что некоторые авиакомпании готовы возобновить полеты.

«Заинтересованы по линии авиационных властей и авиакомпаний-перевозчиков, пока не заинтересованы на уровне политиков. Но мы надеемся, что все-таки немножко эти горячие головы охладеют и будут слушать и нашего главу государства, и других государственных лиц».

констатировал Голуб

Он добавил, что авиация — это бизнес, и облетать территорию Беларусь многим западным авиакомпаниям невыгодно. Однако эту нишу сейчас занимают другие перевозчики.

Десять новых направлений.

Голуб также проинформировал, что за последние два года между Беларусью и Россией было открыто 10 новых воздушных направлений. Только за 2024-й для жителей нашей страны стали доступны Ульяновск, Самара, Минеральные Воды, Челябинск, Махачкала, Архангельск.

Большое внимание уделяется и работе областных аэропортов.

«Буквально в октябре 2023 года запустили регулярные авиасообщения между аэропортом Гомель и Москвой. Весной этого года Гомель мы соединили с Санкт-Петербургом, Брест соединили с Москвой», — напомнил он.

После чего добавил, что в 2025 году планируется открыть рейсы из Бреста в Санкт-Петербург.