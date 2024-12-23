В разгар зимы в Омской области ликвидируется теплоснабжающая компания

Отметим, компания, зарегистрированная в апреле 2015 года, специализировалась на «передаче пара и горячей воды (тепловой энергии)», ее совладельцами в равных долях выступали Виталий Агейкин и Василий Трубин. При этом иск о банкротстве зарегистрирован уже в августе 2018 года с заявленной суммой задолженности свыше 18 миллионов рублей, соответствующий статус ООО «Атлант» получило в сентябре 2020 года.