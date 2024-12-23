Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В разгар зимы в Омской области ликвидируется теплоснабжающая компания

В минувшую субботу, 21 декабря 2024 года, в специализированном реестре опубликовано определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Атлант» из райцентра Горьковское одноименного района Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

«Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью “Атлант”. Настоящее определение является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации общества с ограниченной ответственностью “Атлант”, -цитируется в официальном сообщении решение суда.

Отметим, компания, зарегистрированная в апреле 2015 года, специализировалась на «передаче пара и горячей воды (тепловой энергии)», ее совладельцами в равных долях выступали Виталий Агейкин и Василий Трубин. При этом иск о банкротстве зарегистрирован уже в августе 2018 года с заявленной суммой задолженности свыше 18 миллионов рублей, соответствующий статус ООО «Атлант» получило в сентябре 2020 года.

Ранее стало известно о планах по ликвидации ООО «Омская сервисная компания».

ЖКХ