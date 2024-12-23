Губернатор Новосибирской области Травников заявил об ужесточении требований к строителям

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил о том, что регион готов возвращать средства в федеральный бюджет, чтобы избежать долгостроев и некачественного строительства. Он подчеркнул, что проекты без положительного заключения госэкспертизы и соответствия техническому заданию не будут финансироваться.