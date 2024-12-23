Губернатор Новосибирской области Травников заявил об ужесточении требований к строителям

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил о том, что регион готов возвращать средства в федеральный бюджет, чтобы избежать долгостроев и некачественного строительства. Он подчеркнул, что проекты без положительного заключения госэкспертизы и соответствия техническому заданию не будут финансироваться.
«Даже если нам придется возвращаться деньги в федеральный бюджет, мы на это пойдем, чтобы не втягиваться в долгострои, в долгое и некачественное строительство», — подчеркнул губернатор.
В том числе, Андрей Травников потребовал обязательного повышения квалификации сотрудников, отвечающих за управление строительством и ремонтом. Он уточнил, что уже сейчас некоторые муниципалитеты лишились финансирования из-за несоблюдения сроков строительства и благоустройства.